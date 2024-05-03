動物界神醫！國外科學家在印尼研究野生動物行為時，意外看見一隻雄性猩猩在咀嚼完植物後，將汁液塗抹在臉上的傷口，科學家指出，這是首次觀察到猩猩透過「自製草藥」來治療傷口，推測牠可能是偶然間發現，或從其他猩猩那邊學來的。

Orangutan observed treating wound using medicinal plant in world first https://t.co/9UfjbDOqcC — CTV News (@CTVNews) May 2, 2024

根據《CNN》報導，國外2名科學家伊莎貝爾（Isabelle Laumer）、麥克斯（Max Planck）2022年6月在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園（Gunung Leuser National Park）進行動物行為研究時，觀察到一個特殊現象，一隻名為拉庫斯（Rakus）的雄性蘇門答臘猩猩咀嚼植物「黃蟬」（Akar Kuning）的葉子，接著將汁液塗抹在臉上的傷口。

科學家指出，「黃蟬」在傳統醫學中用於治療痢疾、糖尿病和瘧疾等疾病；研究團隊認為，拉庫斯是刻意使用這種植物治療傷口，因為牠反覆在患處塗抹，花了好幾分鐘才結束，根據過去的觀察經驗，已知其他靈長類動物會吞嚥、咀嚼和摩擦具有療效的植物，但從未見過動物「自製草藥」治療傷口。

研究人員推測，拉庫斯可能是在和另一隻雄性猩猩戰鬥時受傷的，這種情況很少見，因為當地食物充足，猩猩間的社會容忍度高，還有相對穩定的社會等級制度，既然很少有機會受傷，拉庫斯又是如何學會療傷呢？伊莎貝爾認為，可能是透過「偶然的發現」。

她進一步解釋，拉庫斯可能在咀嚼植物時，不小心碰到傷口，由於植物具有鎮痛作用，牠感受到疼痛減緩，從而導致之後不斷重複該行為；另一種可能的原因是，拉庫斯從牠出生地的其他猩猩那裡學來的。伊莎貝爾表示，研究團隊將持續觀察該地區其他受傷的猩猩，看看牠們會不會也做出相同行為。