美國北卡羅來納州（North Carolina）一名男子得知姊姊夢到他天降橫財，得到一堆黃金，認為是好兆頭，立刻衝彩券行賭一把，花費1美元（約新台幣32元）購入一張彩券，沒想到果真贏得83萬美元（約新台幣2700萬元）頭獎。

綜合外媒報導，家住北卡羅來納州坎納波利斯（Kannapolis）的男子大衛（David Atwell）近日領獎時，向彩券行員工透露，姊姊稍早前曾夢到他獲得了成堆的黃金，並驚奇地與他分享。於是大衛就在4月27日，前往當地一家商店Jiffy Quick，花費1美元購買了Cash 5彩券，沒想到開獎後竟中了高達83萬7187美元（約新台幣2721萬）的大獎。

大衛受訪時表示，「我姊姊有預感，我的未來會有好運，她在夢中看到我獲得一大堆黃金，沒想到美夢竟然成真了！」他坦言，得知中獎的當下，整個人「驚呆了」，回過神後開心地在家中大吼大叫，還嚇壞了自己的貓。

最終大衛選擇一次將獎金全數領走，稅後總共帶回59萬8591美元（約新台幣1945萬），並透露自己計劃用這筆錢來支付帳單，並捐款給他常去的教堂。