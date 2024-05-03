最近正值大陸五一長假，許多人都會外出遊玩，導致交通堵塞。湖北宜昌一名女遊客準備乘車離開景點時，正好碰上大塞車，未料等待過程中，看見前車突然打開後車箱，將一隻小豬抱到路邊做CPR，似乎是悶太久暈死了，影片在網路上曝光後引發熱議。

根據陸媒報導，大陸一名鍾女士在5月1日前往湖北宜昌遊玩，開車準備離開景點時正好碰上大塞車，在原地等了一陣子後，看見前車一名女子突然下車，打開後車箱後，將已經暈過去的小豬抱出來，放在路邊進行CPR。

鍾女士推測，那隻小豬應該是對方打算買回去的「種豬」，未料塞車塞太久，小豬又被悶在後車箱，才會導致畫面中的狀況發生，鍾女士透露，她在景點外塞車塞了2個多小時，她離開的時候小豬還沒搶救過來，也不知道前車在那裡待了多久。

影片曝光後，在網路上引發熱議，網友們紛紛留言，「把豬放後車箱，不悶死才怪」、「第一次看到有人給豬做CPR」、「我以前的鄰居要帶貓去獸醫院，車上放了很多東西沒收，想說車程只有十幾分鐘，就把貓籠放在後車箱，結果貓就悶死了」、「種豬可不便宜，要我也拚命幫牠急救」、「這麼熱的天放後車箱，不知道怎麼想的」。