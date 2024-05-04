國外一對連體嬰姊妹花，近日以假名米亞（Mia）和莉亞（Lia），在網路論壇上分享彼此的感情生活，坦言因為共用一個陰道，但因為雙方性向不同，且一旦懷孕會對身體造成極大風險，所以面對性慾早有共識，決定嚴守「色戒」。

根據《鏡報》報導，米亞和莉亞在知名論壇Reddit接受提問，並透露兩人從腹部以下開始連在一起，所以有2個大腦、2個心臟、4個肺、2個肝臟及2個胃，至於腸道、膀胱和生殖系統則是共有的。

面對網友們最好奇的性生活，米亞開誠布公表示自己是同性戀，莉亞則是異性戀，雖然姊妹倆曾經嘗試自慰，但感受不佳，她解釋兩人擁有各自的大腦，卻共用陰道，因此當一人有需求的時候，另一個人可能沒有，「不需要的那個人，就會覺得『有人一直在摸妳』…就像有人一直摸妳肩膀，難道妳不會覺得厭煩嗎？」最後變成另一個人要配合有慾望的那一個。

除了性向不同，加上兩人的身體也不適合懷孕，所以最終達成共識，決定終身禁慾，「雖然我們都有性慾且會感到興奮，但性行為對我們來說會非常不舒服，更何況一旦懷孕，致死的可能性很高，風險實在太大了」。不過米亞和莉亞也說，彼此仍會和各自的伴侶接吻、擁抱及依偎，只是不會發生任何性關係。