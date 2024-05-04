法國59歲女富商凱薩琳（Catherine）在泰國經商，疑似難以承受癌症帶來的痛苦，4月下旬在蘇美島豪華別墅泳池旁輕生，並把價值1億泰銖（近新台幣9000萬元）的遺產留給貼身女管家，保險箱內的遺言曝光後震驚所有親友。

綜合泰媒報導，不動產起家的富商凱薩琳，17年前在朋友的介紹下聘請貼身管家阿蒂，對方一路看著她從小公司拚搏成為大企業主。案發前一天，阿蒂一如往常到別墅幫凱薩琳打理家務，凱薩琳得知當天是阿蒂生日，還開心地獻上祝福，沒想到隔天負責清潔泳池的清潔工卻跟管家通報，在泳池旁發現凱薩琳的屍體，旁邊還有一把槍，嚇得立刻報警處理。

事後阿蒂發現，凱薩琳死前曾發送一條訊息，要她幫忙處理後事，並在凱薩琳的保險箱中找到她留下的遺囑，不過內容卻震驚所有人。因為凱薩琳把總價約1億泰銖（近新台幣9000萬元）的遺產全留給阿蒂，包括土地、別墅、豪車、珠寶與銀行存款等，還特地叮囑管家要好好照顧她的3隻貓，阿蒂也誓言要為凱薩琳辦一場風光的葬禮。至於凱薩琳的前夫文森特（Vincent）則獲得另外兩棟別墅。

經調查，凱薩琳輕生動機疑似與抗癌過程有關，因為她生前曾向阿蒂透露「自己很痛苦」。再者，根據別墅內部監視器畫面顯示，凱薩琳使用筆電寫下遺言後，拿著拖把調整鏡頭方向，之後便被發現身亡，警方初步排除他殺可能。

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