美國麻薩諸塞州（Massachusetts）一名女子今年2月購買刮刮樂，幸運贏得100萬美元（約新台幣3230萬元）大獎，之後持續購買不同彩券，沒想到相隔10周又刮中100萬美元，堪稱擁有「易中獎體質」。

綜合外媒報導，家住阿特爾伯勒（Attleborough）的威爾森（Christine Wilson）日前花10美元（約新台幣320元）購買100X Cash刮刮樂，幸運贏得100萬美元大獎，沒想到她5月1日領獎時透露，這並非是她短期內第一次來領獎，10周前才剛領過100萬美元獎金。

威爾森透露，今年2月23日花50美元（約新台幣1615元）購買Lifetime Millions刮刮樂，結果中了100萬美元，當時拿著這筆錢買了一輛休旅車；事後仍持續購買彩券，沒想到依舊受到幸運之神眷顧，不到3個月又再度抱回百萬美元。

威爾森指出，兩張彩券都是在離家不遠的市區購買，不過是不同商店，但兩次獎金都是選擇一次性領取，稅後金額為65萬美元（約新台幣2100萬元），這次的獎金則計畫全數存入銀行帳戶，日後再妥善規畫如何使用。