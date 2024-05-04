2002年7月大陸江蘇連雲港出土了一座千年古墓，判定是西漢末年的夫妻墓，不過當考古隊撬開棺木後發現，女墓主屍身歷經2000多年竟沒有腐爛，透過科技還原真實容貌，更是驚為天人，堪稱絕世美女。

根據《新浪網》報導，這座西漢末年的墓穴是採用一穴兩槨四棺墓的設計結構，考古學家按照順序依序打開四具棺木，前兩具棺木除了白骨，還有一些陪葬品，不過當開啟第三具棺木後，卻驚見一具腐屍從棕褐色棺液裡仰面漂浮上來，皮膚肌肉仍保持彈性和韌性。

經醫生和考古學家鑑定，屍體為女性，身高160公分，年齡約40歲，屍身保持完整。此外棺內還有一枚青銅印章，上頭清楚刻著「凌氏惠平」的字樣。隨著凌惠平的出土，其身分也讓人好奇，考古學家分析，墓主身分顯赫，但陪葬品卻不多，墓室也很簡陋，對於講究厚葬的漢朝來說，尤其是非富即貴的人，墓主很可能是在匆忙中下葬。

為了還原凌惠平的真實容貌，專家透過科技對女屍進行復原，發現她擁有圓臉、柳葉眉、雙眼皮，還有一張櫻桃小嘴，無論是以古代或現代的美學眼光來看，都是當之無愧的絕色美人。不過關於凌惠平的真實身分，僅靠一枚私印仍無法清楚判斷，同時為何屍身能保持千年不腐，也留下難解的謎團。