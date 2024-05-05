大陸近年出現一個新興行業「婚紗照銷毀師」，專門替客戶銷毀婚照，一年可接400單，且7成客戶都是女性。負責人坦言，由於婚紗照材質難銷毀，又涉及隱私無法隨便丟棄，才衍生商機。消息一出，網友錯愕直呼「這麼有儀式感，估計也是恨到骨子裡了」。

綜合陸媒報導，河北廊坊一間工廠放滿成千上百張婚紗照，排隊等著放進機器粉碎，41歲負責人劉瑋透露，粉碎婚紗照和其他文宣沒有不同，都是讓種實體物回歸塵埃，壓縮後再放到1000°C的高溫熔解爐，一年至少可接400單，且7成客戶都是女性。

劉瑋表示，最初是從事企業物品銷毀工作，後來發現個人隱私品同樣有市場需求，於是將目光投向更隱私、更小眾的婚紗照銷毀上，他坦言自己只收錢辦事，對客戶細節不過問，整個銷毀過程客戶可以透過遠端畫面或親自到場見證，在確保隱私的同時，情感也得到釋放。為了避免客戶後悔，劉瑋還專門開設婚紗照寄存服務，給予客戶冷靜期。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「沒想到在愛情裡最堅硬的是照片」、「婚姻那麼脆弱，婚紗照卻那麼結實」；也有人調侃「自己一把火燒了就完事，我還花這個錢？」、「這麼有儀式感，估計是恨到骨子裡了」。