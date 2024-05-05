印度西孟加拉邦近日發生詭異命案，一對母女家中傳出惡臭，鄰居上門查看後驚覺女兒已經死亡，母親伴屍3天卻堅信女兒還活著，每天照常煮飯餵食。警方獲報後介入處理，但該名母親隔天竟也詭異驟逝。

綜合印度媒體報導，52歲女子黛比（Debi Bhowmik）2006年和丈夫德巴希什（Debasis Bhowmik）分居，就和女兒黛博琳娜（Debolina）住在巴拉納加爾（Baranagar）的一處公寓，2021年黛比的父母雙雙過世後，只剩她和21歲的女兒相依為命，疫情期間鄰居也會適時提供經濟援助。

不過4月30日下午，黛比家中卻傳出陣陣惡臭，一些鄰居上門關心後，黛比隨即將他們帶到女兒床邊，但黛博琳娜明顯已經死亡，且遺體已經腐爛。黛比卻不斷向鄰居抱怨女兒已經拒絕進食3天，就算她每天煮飯且試圖餵食，女兒仍不願意吃。

鄰居見狀嚇壞了，直言黛博琳娜已經死亡，但黛比仍堅信女兒還活著，只好緊急通報警方。員警獲報後隨即將遺體送往驗屍，並研判黛博琳娜死亡至少3天，不過詭異的是，黛比在女兒送走後也去世了，遺體在5月1日晚間被發現。據悉黛比罹患思覺失調症（schizophrenia），但當局未公布死因，黛比的丈夫得知母女倆的死訊後則拒絕領回遺體。