大陸「五一」假期導致各地景區塞爆，一名遊客目睹河南龍門石窟的大佛時，因為太過震撼忍不住發出驚嘆聲，導致下巴脫臼，無法闔上嘴巴，急得景區人員廣播尋找骨科醫生。消息一出，網友紛紛留言打趣笑說，「估計老爺子以後不敢驚嘆了」。

綜合陸媒報導，一名外地遊客日前到河南洛陽的龍門石窟景區旅遊，男子第一次站在盧舍那大佛腳下，仰望著17公尺高的佛像，內心激動之餘忍不住發出驚嘆聲，沒想到突然感到一陣劇痛，下巴因為承受過大壓力而脫臼。

根據網路上瘋傳的畫面可見，男子的嘴巴微張，一隻手扶著下巴，接著園方廣播，「景區內如果有骨科醫生，請前往奉先寺醫療服務台，有位需要幫助的遊客。」好在現場真的有骨科醫生，聽到廣播後幫男子脫臼的下巴歸位。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「原來真的有驚掉下巴這種事」、「看得我都想去了，是有多驚呀啊」、「醫生：我來看個大佛也要加班？」、「估計老爺子以後不敢驚嘆了」。

據傳盧舍那大佛的原型是唐代女皇武則天，石雕師仿造武則天的面貌雕刻大佛，威嚴中又帶著神聖與威武，就連武則天自己也覺得很滿意，近代更有人將其喻為東方的「蒙娜麗莎」。