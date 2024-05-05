鐵路平交道因為列車速度快、體積龐大，一旦發生事故後果不堪設想，不過印尼一名61歲老翁準備行經平交道時，卻執意和火車競速，結果因為跑步速度太慢，雖然被火車擦撞，但幸運保住性命。

根據《fin.co.id》報導，這起事故發生在印尼中爪哇省，61歲老翁庫斯蒂亞迪（Kustiadi）4月28日準備行經一處平交道時，明明看見柵欄已經放下，且火車已經逐漸接近，但他仍執意與火車競速，即便鐵道工作人員出聲喝止，但他依舊充耳不聞。

網路上瘋傳的影片可見，庫斯蒂亞迪邁開步伐，一路小跑步衝向平交道，好在因為速度太慢，只撞上火車側面，接著被彈開倒地。

報導指出，庫斯蒂亞迪有精神障礙病史，當下雖然因為被擦撞而失去意識，但很快就被送到斯拉根攝政地區醫院搶救並成功保住性命。

依《道路交通管理處罰條例》規定，平交道範圍包含黃色網狀線，在此超車、迴車、倒車、臨停或停車都可開罰，若闖越平交道，機車最高可罰6萬7500元、小型車7萬4500元、大型車9萬元，且都要吊扣駕照1年。

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