SEORANG KAKEK TEROBOS PALANG PERLINTASAN DAN TABRAK KERETA👀‼



Seorang kakek bernama Kustiadi usia 61 tahun warga Mojomulyo, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Jawa Tengah tertabrak kereta api yang sedang berjalan di perlintasan kereta api Beloran Sragen Kulon. Minggu… pic.twitter.com/Y44pa0ntcb — Radio Elshinta (@RadioElshinta) April 29, 2024

鐵路平交道因為列車速度快、體積龐大，一旦發生事故後果不堪設想，不過印尼一名61歲老翁準備行經平交道時，卻執意和火車競速，結果因為跑步速度太慢，雖然被火車擦撞，但幸運保住性命。

根據《fin.co.id》報導，這起事故發生在印尼中爪哇省，61歲老翁庫斯蒂亞迪（Kustiadi）4月28日準備行經一處平交道時，明明看見柵欄已經放下，且火車已經逐漸接近，但他仍執意與火車競速，即便鐵道工作人員出聲喝止，但他依舊充耳不聞。

從網路上瘋傳的影片可見，庫斯蒂亞迪邁開步伐，一路小跑步衝向平交道，好在因為速度太慢，只撞上火車側面，接著被彈開倒地。

報導指出，庫斯蒂亞迪有精神障礙病史，當下雖然因為被擦撞而失去意識，但很快就被送到斯拉根攝政地區醫院搶救並成功保住性命。

依《道路交通管理處罰條例》規定，平交道範圍包含黃色網狀線，在此超車、迴車、倒車、臨停或停車都可開罰，若闖越平交道，機車最高可罰6萬7500元、小型車7萬4500元、大型車9萬元，且都要吊扣駕照1年。

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