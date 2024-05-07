日本一名男子到山區露營時，在路邊看到一條體長20公分的「雙頭蛇」，牠一動不動地趴在地上，男子湊近觀察才發現牠已經死了。專家指出，雙頭蛇發生的機率為10萬分之一，且難以長大，往往剛出生不久就過世了。

根據日媒報導，日本一名男子日前和家人到北九州市八幡西區的山上露營，意外在山路旁邊發現一條「雙頭蛇」，體長約20公分，被發現時已經死亡，男子好奇將雙頭蛇撿起來放在手中，並上網搜尋相關資料，發現一條蛇擁有「雙頭」的機率是10萬分之一，讓他驚訝不已，事後他將雙頭蛇的屍體交給北九州市立自然歷史博物館。

當地爬蟲類商店指出，男子發現的雙頭蛇品種為日本蝮，偶爾會誕下擁有2個頭的小蛇，但往往難以成長，出生不久就會死亡；店家也說，這次發現的品種為毒蛇，所以沒辦法買賣，但如果發現的是無毒的雙頭蛇，根據不同的種類，賣出的價格大約落在100萬日元到200萬日元之間（約新台幣21萬到42萬）。

不只日本，美國德州中部城市威果（Waco）的卡麥隆公園動物園（Cameron Park Zoo）也飼養了一隻雙頭蛇，2顆頭分別被命名為「自由（Pancho）」和「阿左（Lefty）」，牠們的大腦會同時對身體發出指揮信號，導致動作笨拙緩慢。2021年這條雙頭蛇試圖往不同方向前進，造成左頸受傷，休養了2年才回到動物園重新亮相。