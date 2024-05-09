大陸河北省秦皇島一名女子日前剛剖腹產完，因為家住7樓，又沒有電梯，家人擔心她爬樓梯時傷口會裂開，竟霸氣叫來吊車，直接把她送回住家陽台，影片曝光讓不少網友看了瞠目結舌。

綜合陸媒報導，河北秦皇島一名賀姓女子日前分享一段影片，透露她的女性友人日前剛進行剖腹產，她的家人擔心她爬樓梯時，腹部傷口會裂開，於是在出院當天花了200人民幣（約新台幣900元）找來一輛吊車，直接將她「載」回7樓住家。

影片中可見，該名產婦在專業人員的陪同下，一起搭乘吊車，很快就成功抵達住家陽台。產婦的婆婆表示，很早就在計畫媳婦生產後該如何上樓，「傷口那麼大，走路也費勁，所以就找了這個車」，並表示媳婦的娘家在外地，「她嫁到我們家後就是我們家的人，我不疼她誰疼呀？」

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「我覺得很暖心啊，之前生完回家3樓是用爬上去的，真的很痛啊，挪一步都是痛」、「真心都藏在細節裡」；不過也有人認為不可取，「吊車不能這麼用吧」、「感覺比爬樓梯還危險」。