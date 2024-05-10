印度一名婦人近日大義滅親，指控長期被丈夫下藥，對方趁著她昏迷期間，把她獻給公公、姊夫等多名家人性侵，時間達20年之久，且共犯名單多達8人。

綜合外媒報導，家住印度拉賈斯坦邦的婦人4日前往當地警局報案，聲稱婚後15年至20年以來，不斷被丈夫餵食麻醉藥品，強逼她與公公、姊夫等多名親戚以及陌生人發生性關係。

警方表示，受害婦人與丈夫育有3子、1女，過去也曾試圖反抗丈夫，但被打得很慘，對方甚至手持鋒利武器追趕，意圖對她割喉，所幸她及時逃脫才撿回一命。受害婦人更指控，丈夫還以家人的生命安全威脅她，一旦向外界求援，就會狠下殺手，讓她多年來生活在恐懼當中。

對此，警方表示會根據婦人的證詞，進行立案調查，一旦查證屬實，所有涉案人員都將受到法律制裁。

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