國外一名正妹網紅近日前往日本旅遊，沒想到卻在賣場遇到可疑癡漢偷拍，最後因為嚥不下這口氣，決定展開反擊，反過來追蹤對方，嚇得對方六神無主，拚命求饒。

根據網路上瘋傳的影片可見，國外一名正妹網紅和友人在賣場逛街，並且拿著手機拍攝，沒想到卻意外發現被癡漢盯上偷拍，嚥不下這口氣的她，立刻反過來追蹤該名癡漢，當對方發現東窗事發後，嚇得一路衝進逃生梯。

不過正妹也不是省油的燈，邁開步伐狂追，最終在逃生梯逮到對方。此時跌坐在樓梯上的癡漢試圖使出哀兵政策，表示自己腿部骨折，但正妹絲毫不理會，還一把搶過對方手機，想要刪除偷拍影像，可惜手機需要解鎖，癡漢也拒絕配合，氣得女子將手機狠狠摔在地上，意圖將其摔壞，接著便和友人離開現場。

目前尚不清楚女網紅有無報警，但影片曝光後隨即引發日本網友熱議，紛紛留言痛批，「沒做錯事幹嘛逃跑」、「癡漢就是吃定日本女生不會有大動作，沒想到外國女生不是吃素的」；不過也有人質疑，女網紅的反制動作是否也有觸法嫌疑。

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