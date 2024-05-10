英國一名24歲情色網美邦妮（Bonnie Blue），3月才在墨西哥展開「21天性愛馬拉松」挑戰，近日又在倫敦街頭舉牌徵求100名砲友，前提是願意入鏡拍片，就能免費和她做愛。

根據《每日星報》報導，旅居澳洲的情色網美邦妮，近日重返英國，目的是尋找性愛對象，她在倫敦斯特拉特福車站（Stratford station）和韋斯特菲爾德購物中心（Westfield Shopping Centre），舉著寫有「免費和我做愛，讓我拍攝過程」的紙板，徵求100名砲友。之後她還將前往曼徹斯特（Manchester）和諾丁漢（Nottingham）繼續約砲行程，而每當她抵達新的城市就會在社群網站上分享最新行蹤。

邦妮直言，許多男性去酒吧看到漂亮女生，就會想著如何約對方上床，或是幻想和情色女優做愛，如今她打算滿足這些人的想法，計畫尋找100名男子發生關係，並將過程拍攝成50部性愛影片。

邦妮早在今年3月就曾與另一名女優蕾拉妮（Leilani May）在墨西哥執行類似企劃，挑戰與122名來自美國的大學生展開「21天性愛馬拉松」，因而在社群上打響名號，事後更透過這些影片獲利20萬英鎊（約809萬元台幣）。邦妮坦言，完成挑戰不難，難的是身體吃不消，覺得有些疲憊。