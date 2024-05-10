即便現代社會觀念開放，但是對於涉入AV、八大行業仍帶有異樣眼光，許多從業人員之所以下海，多半都是有特殊的經濟因素。日本一名26歲女子婚後因為丈夫入獄，經濟陷入困頓，最後被說服拍攝素人影片，賺取家用。

根據日媒「日刊SPA！」報導，家住琦玉縣的26歲美術老師鹿賀（化名），和一位在美術用品公司任職的男性結婚，沒想到才成婚一個月，警察突然上門搜索，並且查到老公涉毒，將其火速收押。

報導指出，鹿賀的丈夫從小父母就離婚，婆婆健康出問題且行動不便，公公則是全身刺青，讓她不敢靠近。不過隨著丈夫入獄，家中的經濟頓時陷入困境，除了基本開銷，還有一些貸款需要償還，壓得鹿賀喘不過氣。

由於鹿賀仍深愛著丈夫，因此不願離婚，為了扛起經濟重擔，她試了許多方法仍得不到實際的改善。最後才在男性友人的說服下，下海拍攝素人影片，賺取一點家用。後來隨著丈夫準備出獄，她也跟友人斷了聯繫，儘管回想起來有些奇怪，但她坦言，當初真的是被錢逼急了，才會做出特殊決定。

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