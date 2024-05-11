印度北方邦一名男子馬南（Manan Zaidi）新婚不到一年，就在妻子的要求下搬出原生家庭，共築愛巢，不料沒享受到新婚的甜蜜，反而經常被妻子綑綁家暴，除了拿香菸燙他下體，還威脅割除陰莖。馬南為了自救，日前在房間偷裝監視器，拍下妻子施虐的過程，總算成功將妻子送進監獄。
綜合印度媒體報導，馬南去年11月與妻子梅哈爾（Mehar Jahan）結婚，婚後女方一直要求他與家人分開居住，沒想到搬出來後，梅哈爾竟趁機對其施暴，並且天天毆打他，忍無可忍的他只好偷偷在房間裝監視器自保。
根據4月29日的偷拍影片顯示，梅哈爾迷昏馬南後，將其綑綁在床上，等他清醒後除了毆打、掐頸之外，還用香菸燙他下體，甚至拿刀威脅割除陰莖。儘管馬南苦苦哀號，並且試圖反抗，但只換來梅哈爾一次又一次的攻擊。
事後馬南拿著監視器影片向警方求救，指控妻子幾乎天天都會毆打他，只要稍微反抗，妻子就會威脅殺死他，最終警方以謀殺未遂、襲擊和酷刑等罪名，於5日將梅哈爾逮捕拘留。
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