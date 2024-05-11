印度卡納塔卡邦近日發生一起溺水事件，26歲的男子高達（Gautam Gowda）在父親的農場池塘游泳時不幸溺斃，他的兩個弟弟假裝救援又游開，姊姊則在一旁拍下過程，3姊弟眼看著他痛苦掙扎卻沒有伸出援手，冷血行徑引發輿論撻伐。

綜合印度媒體報導，高達5月1日與3個兄弟姊妹前往父親老家的農場玩耍，不擅長游泳的他看見弟弟們開心地在池塘戲水，也忍不住加入他們，沒想到不久就陷入溺水危機。高達的弟弟見狀後，帶著游泳圈游向他，但在高達伸手求援時，弟弟竟又游離開，任憑他在水中苦苦掙扎。

儘管高達試圖游回岸邊，但無論他雙腳如何踢水，身體始終無法前進，在水中載浮載沉2分鐘後便沉入水面。離譜的是，當高達失去動靜時，他的2個弟弟仍在岸邊笑看著，似乎不認為高達真的溺水了，高達的姊姊也在岸邊拍下整個過程，卻沒有出手相救。

事件直到事發後兩天才被曝光，3姊弟見死不救的殘忍行徑隨即引爆社會撻伐，認為姊弟間一時的玩笑，竟造成無法挽回的悲劇。