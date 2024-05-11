衣索比亞一名女子聲稱10歲時突然食慾全消，自此之後已有16年不吃不喝，這段期間曾接受國內外醫療檢查，結果都顯示身體狀況非常健康。雖然備受外界質疑，但她堅稱這是「神蹟」，也喊話不相信的人可以登門驗證。

根據《每日星報》報導，26歲的安芭（Muluwork Ambaw）接受美國冒險YouTuber賓斯基（Drew Binsky）訪問時，聲稱自10歲以後就不再需要進食或飲水，求學階段和家人同住期間，也都假裝已經吃過了，「我對水或任何食物都失去了胃口」，至於最後一頓吃的是紅扁豆燉湯。

安芭指出，曾前往首都阿的斯阿貝巴（Addis Ababa）求醫，經過3年追蹤，醫師表示她的健康狀況良好，消化道裡沒有任何食物、水，意味著沒有排便或排尿的需求。此外，她也曾前往杜拜跟卡達就醫，甚至接受心理健康檢查，結果同樣顯示她毫無問題。

安芭表示，平時熱衷園藝，並且種植大量蔬菜，一旦有客人來訪就可以下廚，但自己從不感覺飢餓。不過她也坦言，不吃不喝確實影響懷孕生子，孕期時必須注射葡萄糖，為胎兒提供營養，就連產後也無法哺乳。

安芭說不知道為何會突然食慾全消，但面對這個不尋常的狀況，她堅信是「神的傑作」。對於那些說她是騙子的人，安芭邀請他們過來同住幾天，「很快他們就會發現，我真的不需要吃喝」。