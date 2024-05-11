新加坡一名女清潔工阿玲（化名）為了賺外快貼補家用，竟然從2015年開始，前後當了127間公司的董事，後來這些公司被查出涉及洗錢，她也跟著出事，最終被判入獄16天，出獄後5年內不得再擔任公司董事。

根據《中國報》報導，43歲的阿玲讀到國中三年級後就輟學，事後成為一名清潔工，2015年時因為工作關係，接觸到一間負責外包業務的公司，透過該公司不僅接到外國客戶的任務，還開始擔任指定企業的董事。

報導指出，截至2018年4月，阿玲已是127間公司的董事，不過她事前並未針對這些公司進行調查，對於公司的實際運作情況也不了解，自己除了在一些文件上簽名之外，剩下的就是將收到的支票直接寄給外國客戶。

阿玲坦承，之所以會接受委託擔任公司董事，目的是想多賺些外快，因為每間公司承諾每年給她新加坡幣2000元（約新台幣48000元）作為酬勞。沒想到阿玲擔任董事的公司涉及洗錢，且金額高達新加坡幣500多萬（逾新台幣1.2億元）。

由於阿玲意識到公司有問題後，已經第一時間離職，她的委任律師向法官請求從輕發落。最終阿玲被判入獄16天，且出獄後5年內不得再擔任公司董事。