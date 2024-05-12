'Would-be car thief' caught with her pants down after getting them stuck on gate https://t.co/eYHun6SWdJ pic.twitter.com/hvrZu5w2S1 — Daily Star (@dailystar) May 11, 2024

智利近日發生一起離譜竊案，一名女賊凌晨潛入豪宅打算行竊，沒想到翻越鐵門柵欄時，身上的褲子被柵欄尖刺勾住，最後被迫脫下長褲及鞋子才得以脫困，但因為疑似沒穿內褲，一度在現場下空裸奔，超糗模樣全被監視器拍下。

綜合外媒報導，這起事件發生在智利邁普，5月7日凌晨5時18分，女賊趁著四下無人之際，打算潛入豪宅行竊，不過在攀爬帶有尖刺的鐵門柵欄時，她的運動褲卻被尖刺勾住，一度掛在鐵門上掙扎。

女賊為了脫困只好脫下長褲與鞋子，不過因為穿著高筒布鞋，花了整整一分半鐘才艱難地脫下褲子，光著屁股脫困的模樣，全被監視器給拍下。離譜的是，她仍不放棄犯案，脫困後還拿毛衣充當褲子穿，接著朝豪宅方向走去，直到看見警衛後才趕緊落跑。

報導指出，女賊並非單獨犯案，外頭還有一名男性同夥開車接應，當看到女子卡在鐵門柵欄時，不僅沒有出手相助，還疑似太過震驚，立刻逃離現場。目前尚不清楚當地警方是否接獲報案。