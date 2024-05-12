大陸內蒙古一名女子的姊姊車禍過世後，她竟突發奇想，頂替姊姊的身分到工廠上班，工作了14年都沒有被發現，還在退休後領取退休金長達16年，金額高達39萬3676人民幣（約新台幣176.7萬）直到2023年事情才終於曝光，經過法院審理，女子被判處3年有期徒刑、緩刑4年，並處以罰金2.5萬人民幣（約新台幣11.2萬）。

根據《環球時報》報導，內蒙古烏海市一名安姓女子的姊姊在一處工廠上班，工廠替員工都買了企業職工養老保險；1993年，安女的姊姊車禍身亡，安女刻意隱瞞姊姊過世的消息，到工廠冒名上班，直到2007年退休都沒有被發現；安女還在2008年1月繼續冒用姊姊的名義辦理退休手續，截至2023年4月，一共領取39萬3676人民幣的社保基金。

被抓到冒名上班、詐領退休金後，安女被法院傳喚，並在起訴過程如實供述了犯罪事實、自願認罰，還承諾賠償受害工廠、政府單位的經濟損失。法院經審理認定，安女以非法占有為目的，隱瞞真相、冒用已故姊姊的身分，騙取公共財務，且金額龐大，該行為已經構成詐騙罪。

但考量到安女誠實認罪、願意退回已經領取到的金錢等情節，法院依法判處安女3年有期徒刑，緩刑4年，並處以罰金2.5萬人民幣；一審宣判後，安女和檢方皆未上訴，判決生效。