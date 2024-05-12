不少國家流行共乘服務，除了環保愛地球，還能節省車資，不過有時也會遇到意外驚喜。大陸一名網友近日叫車共乘，上車後發現同車乘客竟然是一隻小奶貓，司機還讓貓咪睡在特製的「全景臥鋪」，愜意地觀賞窗外景色。

根據網路上瘋傳的影片顯示，原PO共乘時發現同車的乘客不是人，而是一隻全身雪白的小奶貓，有趣的是司機還特地在窗戶上安裝了「全景臥榻」，底下還有特製軟墊，讓貓咪與窗戶平行，就算躺著也能觀看車窗外的風景。

司機還提醒原PO不要隨便摸小貓，只見貓咪好奇地盯著窗外，最後還因為太舒服，直接躺平呼呼大睡。影片曝光後網友紛紛留言直呼「這誰能忍住不摸啊」、「擼貓不想下車了」。

過去也有大陸網友分享，共乘時遇到兩隻超萌小狗，嬌小的體型就像是玩偶一樣，不吵不鬧地坐在位子上，讓網友忍不住摸了一把。司機還透露小狗的車資是200人民幣（約新台幣900元），網友只花50人民幣（約新台幣225元），要他盡量往旁邊坐，就怕擠到小狗，讓他聽了哭笑不得。