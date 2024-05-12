美國62歲男子斯萊曼（Richard Slayman）是全球第一位移植基因改造豬腎的活人患者，今年3月16日接受移植手術後，並於4月出院，當時醫療團隊認為豬腎可運作至少2年，但院方昨（11日）發聲明宣告斯萊曼已經死亡，不過目前沒有跡象顯示死因與移植手術有關。

根據《美聯社》報導，斯萊曼3月16日在麻薩諸塞州總醫院接受4小時手術，成為世界上第一位接受豬腎移植的活人患者，不過時隔不到2個月，就傳出斯萊曼已經死亡，這段期間他的身體一度順利恢復，並回家療養。對此，院方發聲明表示，並無任何跡象顯示他的死與豬腎移植手術有關。

斯萊曼的家屬11日也發聲明向負責手術的醫療團隊表達感謝，讓他們可以與斯萊曼多相處7周的時間，「這段時間所創造的回憶將永遠留在我們心中」。家屬也強調，這項移植手術，為無數患者帶來希望，這也是斯萊曼接受手術的原因之一，「他已經完成這個目標，他的希望與樂觀將會永遠持續下去」。

斯萊曼是首位接受豬腎移植的活人患者，此前也有將豬腎移植到腦死患者的先例；另外也有2名男性患者接受豬心移植，但都在幾個月內過世。