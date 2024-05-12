南宋紹興三十二年（西元1162年）宋高宗趙構以「倦勤」為由，禪位給皇太子趙昚（ㄕㄣˋ），也就是宋孝宗，他登基後不僅驅逐秦檜一黨，還重用自己的老師史浩，只因對方曾在關鍵時刻幫了宋孝宗一把。

根據《搜狐網》報導，宋高宗的兒子2歲就夭折，膝下無子的他希望再生一個，無奈卻生不出來，只好聽從大臣的建議，從宋太祖趙匡胤的後代挑選了趙昚和趙璩（ㄑㄩˊ）作為養子。不過太子之位多年未定，朝廷內外都相當著急，奸臣秦檜忌憚趙昚的英明早熟，皇后則傾向於選趙璩，宋高宗則遲遲沒有下定決心，畢竟繼任者關係到南宋的國運和百姓的福祉，所以馬虎不得。

西元1160年，宋高宗靈機一動，分別賞賜10名宮女給趙昚及趙璩，當時丞相史浩曾勸說二王，「是皆平日供事上前者，以庶母之禮禮之不亦善乎。」意思是說，這些女子平時都是侍奉皇帝的，應以庶母的禮儀對待。趙昚聽了以後覺得有道理，但趙璩全當耳邊風，絲毫不理會。

3個月過後，宋高宗將20名宮女召回，發現趙昚府上的宮女還是完璧之身，但趙璩的宮女非但不是處女，有些還懷有身孕。宋高宗因此篤定趙昚忠誠孝順且不好色，毅然決然傳位給趙昚。

宋孝宗即位後肅清秦檜餘黨，並為岳飛平反，追封為鄂國公。至於曾是東宮教師的史浩，在宋孝宗執政生涯中也有很大貢獻，官至太師，死後追封為會稽郡王，做到了文官之至。