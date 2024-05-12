美國加州一名女子近日發現愛犬一直圍著院子裡的樹打轉，原本以為有松鼠出沒，好奇地抬頭觀察，未料看見一雙毛茸茸的大爪子，隨後和「偷窺狂」四目相對，才驚覺樹上藏了一隻山獅，嚇得她立刻起雞皮疙瘩。

根據《每日郵報》報導，加州洛杉磯一名女屋主柯琳娜（Corinna Bubenheim）飼養了一隻德國牧羊犬，5月9日下午，她發現愛犬一直在院子的酪梨樹下方繞圈、奔跑，起初柯琳娜以為只是有松鼠，才會讓愛犬這麼躁動，抬頭觀察卻看見一雙毛茸茸的大爪子，「我當時想說，牠看起來像另一隻德國牧羊犬。」

但柯琳娜很快又意識到德國牧羊犬不會爬樹，仔細一看才驚覺樹上竟藏著一隻山貓，瞬間嚇得毛骨悚然。從影片中可以看到，下午2點左右，這隻山獅爬到酪梨樹上安靜地休息，之後從樹上下來，走向附近酒店後方的一處水池。

柯琳娜受訪指出，山獅在她的住處附近並不常見，但為了安全起見，洛杉磯動物管理局（Los Angeles Animal Services officers）的工作人員仍出面提醒居民附近有山獅出沒，外出時必須謹慎小心。

加州魚類與野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife）預估，加州地區約有6000隻山獅，而近20年來第一起山獅攻擊事件發生在今年3月，一對21歲和18歲的兄弟正在偏遠地區尋找脫落的鹿角，未料遭到山獅襲擊，造成哥哥死亡、弟弟臉部重創。