Footage captured by a Southwest Airlines passenger shows a woman curled up inside an overheard bin before a flight from Albuquerque to Phoenix.



The passenger who shot the video says a flight attendant found her before take-off. https://t.co/xTWkxJECOf pic.twitter.com/zaXqdBcq1e — ABC News (@ABC) May 10, 2024

美國西南航空繼空姐爬上行李置物櫃影片外流後，近期又傳出有女乘客鑽進置物櫃平躺睡覺，尤其是她眼神犀利掃視全場的模樣，似乎不覺得自己的行為有問題，讓在場乘客目瞪口呆。

綜合外媒報導，近日網路上瘋傳一段影片，一名女子搭乘西南航空時，竟爬到座位上方的行李置物櫃，旁若無人地躺平休息，面對其他乘客的竊笑，她則以睥睨的眼神回擊，氣場十分強大。

影片曝光後，觀看次數飆破500萬，不少人好奇女子是如何爬上置物櫃，也有人調侃航空公司竟提供「自由選位的服務」，甚至開玩笑表示，如果座位被占用，也可改躺置物櫃。

事實上，這並非首次有人鑽進座位上方的置物櫃，2019年西南航空一名空服員在登機時就曾爬上置物櫃，並且待了約10分鐘，奇葩舉動被拍下PO網後，航空公司則回應「西南航空的員工以展現幽默感和獨特個性聞名，這名空服員是想在乘客登機時有點歡樂互動。不過這當然不是我們的正常程序，西南的員工始終把安全視為首要任務」。