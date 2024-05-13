印度一名51歲男子，頭部長有7公斤重的巨大腫瘤，近日終於在全印度醫學科學研究所（AIIMS）的幫助下成功移除，得以結束將近30年的「硬頸」人生。不過手術後留下的凸起疤痕，讓他看起來就像是日本動漫《櫻桃小丸子》中頂著洋蔥頭的永澤。
綜合外媒報導，來自西孟加拉邦的51歲男子，近30年來在當地遍尋醫療院所，始終無法擺脫頭上重達7公斤的腫瘤，只好前往奧迪薩邦首府布巴內什瓦爾（Bhubanēsbara）尋求AIIMS的幫助。最終在燒傷及整形外科主導下，召集放射科、腫瘤外科、神經外科、麻醉科，以及病理學家組成醫療團隊，診斷他罹患滑膜肉瘤（synovial sarcoma），是一種相當少見的軟組織惡性腫瘤。
報導指出，手術過程十分複雜，醫療團隊必須在閉鎖左頸動脈的情況下，進行頸後外側清除手術，最後花費7小時成功切除腫瘤。AIIMS表示，男子在加護病房接受24小時觀察治療後，已經轉入普通病房。不過術後凸起的疤痕，讓他看起來就像是頂著洋蔥頭的動漫腳色「永澤」。
事實上在標準站姿時，普通成人頭顱壓在頸椎上的重量大約5公斤，一旦低頭15度，頸椎就需承受12公斤重量，60度甚至達到27公斤重。換言之，男子在既有的頭顱重量下，再加上7公斤的腫瘤，能夠頂著將近13公斤的重量生活約30年，可謂十分「硬頸」。
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