20多年來擁有最強威力的「太陽風暴」10日襲擊地球，帶來地磁風暴，一架波音737客機飛行時巧遇極光，機師為了讓所有乘客能將美景盡收眼底，特別繞飛一圈，沒想到事後卻遭乘客投訴延誤航班，讓他感到相當心寒。

該名波音737機師日前在X社群平台（前推特）發文指出，當地時間11日起飛前，他特別向乘客通報，入夜後有可能遇到極光，更提早15分鐘提醒空服員及乘客調暗燈光，果然不久後極光就在飛機左方出現。

為了讓右側乘客也能看見絢麗的極光，機師在3.7萬英尺（約1.1萬公尺）的高空短暫改變飛機航線，掉頭繞圈。沒想到此舉卻遭到一名乘客投訴延誤航班，更批評機師很不專業。

對此，機師無奈表示，他可以理解不是每個人都會對此滿意，但相信絕大多數的乘客都感到非常高興，且航班本身就延誤了1小時，掉頭繞飛也只是多增加5分鐘的飛行時間，而極光爆發的機會並不常出現。