One in two million ‘spider twins’ have 3 legs, 4 arms and 1 penis https://t.co/YRgBxhgWtW pic.twitter.com/hIfVYkNach — New York Post (@nypost) May 15, 2024

美國醫學期刊近日公開一起罕見病例，印尼一對連體嬰兄弟除了需共用多個內臟器官之外，還要共享3條腿及1根陰莖，因為出生時身體形狀激似蜘蛛，又被稱為「蜘蛛連體雙胞胎」，機率僅200萬分之一。

綜合外媒報導，這對雙胞胎連體嬰來自印尼爪哇島，2018年出生時僅有3條腿，下半身包括陰莖、肛門，以及膀胱、腸道等多個內臟器官，都必須共用，儘管蜘蛛連體雙胞胎的存活率極低，但他們仍奇蹟似地活下來。

報導指出，這對連體嬰兄弟直到3歲前都只能平躺著生活，無法自行站立或坐起身，隨著年齡增長，活動也大幅受到限制，最終透過專業醫療團隊，藉由重建骨盆和切除第3條腿，使他們的軀幹更加垂直，最終能夠正常坐起來。好在兄弟倆術後沒有併發症，活動能力也有所改善。

事實上印度加爾各答也有一對「蜘蛛連體雙胞胎」，分別為甘迦（Ganga Mondal）和賈穆娜（Jamuna Mondal），因父母沒錢支付龐大的醫藥費，10幾歲就被親生父母棄養，她們腰部以下相連，包括肝臟和生殖器官都需要共用，也因為兩人共有四隻手、兩條腿，被稱作「蜘蛛女」。