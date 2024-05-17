大陸重慶一名男子為了改善肩痛和頸椎問題，跑到社區公園使用健身器材，進行「吊頸式鍛鍊」，沒想到疑似用力過猛害死自己，目擊者驚呼「他吊在繩索上，吊死了！」

綜合陸媒報導，大陸近年興起「吊頸健身」運動，不少人會在單槓掛上「U字型」帶子，接著放上軟墊後，將下巴懸在帶子上，最後提腳離開地面，整個人如盪鞦韆一樣前後搖擺，深信此舉能夠舒緩頸椎壓力，並改善肩頸疼痛問題。

不料重慶市墊江縣15日卻發生一名50多歲男子，使用頸椎牽引器健身時，誤將套繩掛在頸部旋轉，又因用力過猛失去平衡，等到附近民眾發現異狀時，男子已活活吊死在繩索上。

當地警方表示，經調查後已排除是刑事案件，但基於尊重死者隱私不便透露詳情。專家則提醒，不少民眾誤信吊頸訓練對頸椎有好處，但這種訓練方式因牽引力道過大，加上沒有專業人員協助，已超過臨床治療所需，除了容易造成神經組織、肌肉、肌腱和韌帶損傷，嚴重者恐會導致癱瘓或死亡。

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