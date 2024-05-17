近日網路上瘋傳一張照片，畫面中隱約可見有人手握著一罐「紅底白字」的鋁罐可樂，不過將照片放大後一看，原以為的紅色竟然是由黑色不規則紋路組成，畫面曝光吸引逾千萬網友熱議。

日本一名網友14日分享一張奇特的照片，並PO文指出，如果有人在照片中看到「紅色」元素，「那只是你大腦創造出來的『紅色』」，言論一出讓許多網友嗤之以鼻，他回應，只要將照片放到最大，就能發現「紅色」區塊另有玄機。

貼文曝光隨即掀起熱議，觀看數也飆破1千多萬，甚至吸引日本設計師兼科學家梶川泰司的注意，並發文指出，「二次色系統」（Two-color system）是荷蘭拍立得底片與相機製造公司「寶麗來」創始人蘭德（Edwin H. Land），在開發三原色光模式時偶然發現的，「大腦中安裝了一個欺騙大腦的系統，此系統是認知戰的目標，遠比用武器殺人更無害、更便宜」。

照片經分享至臉書後，網友們看了也大感驚奇，紛紛留言直呼「直視是黑色，用餘光看是紅色，蠻神奇的」、「補色＋既定印象」、「標準互補色啦！把背景綠色換成紅色，就會變綠色可樂」、「我的大腦現在好混亂啊」。