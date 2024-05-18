美國一名女子近日上網抱怨，搭乘一架飛往紐約的班機時，機艙通風口突然不斷噴出水霧，導致所有人全身濕透，被迫忍受長達4小時的飛行時間。機艙「下雨」的畫面曝光後，掀起網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，美國一名女子薩凡娜（Savannah Gowarty）日前在TikTok上傳一段機艙「下雨」的影片，畫面中可見，機艙內一片霧濛濛，通風口也不斷噴出水霧，導致所有人全身濕漉漉。

薩凡娜對著鏡頭表示，「4個小時的飛行，快要冷死了！」也因為身上實在太濕，她只好把襯衫晾在扶手上，希望能夠幫助衣服風乾。影片曝光後引發關注，短短2天就超過480萬點閱。

雖然薩凡娜沒有在影片中透露是搭乘哪家航空公司，不過報導提到，去年夏天一名乘客搭乘英國廉價航空易捷航空（easyJet）班機時也遇過類似事件。當時航空公司發言人回應，機上的空調會冷卻凝結住來自飛機外的熱空氣，才會導致類似情況發生，不過也強調此現象不會對乘客安全造成影響。