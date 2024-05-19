大陸山東省一名54歲太極拳師父，曾揚言能打敗前拳王泰森（Mike Tyson），甚至在社群平台上以「打敗泰森」為題，發布10支影片，不料日前與一名業餘拳手對戰時，才20秒就被打哭了。

綜合陸媒報導，山東一名「太極實戰大師」的谷師父，號稱精通各種古拳法，尤其專精太極拳，在社群平台上說得一嘴好功夫。他的嗆聲對象更是名震天下的前重量級拳王泰森，影片內容多以「如何用太極拳打敗拳王泰森」為主題，直言泰森一定是他的手下敗將，因為「泰森根本打不到我」；他還教粉絲如何打敗泰森，「如果你這一拳打出去，你沒有往回收縮的動作，就好像拿一把刀一直逼著他」。

不過日前他和一名業餘拳手的對戰影片，卻在網路上瘋傳，畫面中可見，他在開打前還安撫對手不要害怕，隨時可以認輸，沒想到比賽一開始，谷師父就節節敗退，連挨了好幾記重拳，才20秒就被打得喘不過氣，眼角甚至透著淚光。場邊的裁判見狀，擔心鬧出人命，隨即叫停比賽。

谷師父賽後表示，「這場比賽輸了就是輸了，沒有什麼好解釋的，但是不影響我對自己理念的堅持，堅信自己一定能用太極打敗拳擊」。他還喊話要捲土重來，但網友並不看好，吐槽「太極拳西瓜都還沒畫完，就已經被一拳KO了」。