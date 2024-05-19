古代皇帝禁忌多，為了表示敬重，甚至不能直呼皇帝的名諱。清代一名舉人因為官途不順，平時以寫書維生，並出版了一本字典，然而他不但在書中貶低《康熙大典》，還列出了清朝皇帝的名字，乾隆看到後大怒，立刻將其處死。

大陸遼寧師範大學歷史文化旅遊學院教授喻大華指出，王錫侯的仕途並不順利，到了38歲才考中舉人，之後他多次前往北京參加會試，卻始終考不上進士，難以進入官場，家庭經濟狀況無法獲得改善，為了另覓生存之道，王錫侯開始寫書賺錢，並在乾隆四十年（西元1775年）出版一本名為《字貫》的字典，為了支付出版費用，他甚至抵押房子，貸款一百多兩銀子。

王錫侯在年輕時曾舉報家鄉的一名無賴，導致對方被判處流刑，等到他刑滿回來後，立刻展開報復行動，向縣政府舉報《字貫》是一本逆書；喻大華表示，王錫侯為了推銷著作，在自序中不但自吹自擂，還貶低了《康熙字典》，稱它收集歸納的字太多，想要查字很困難。

正好朝廷從乾隆三十九年開始查禁禁書，因此縣政府一接到舉報，立刻上報給省政府，經過研究後認定《字貫》屬於不法，還達不到大逆的程度，結束後又將此案上報給乾隆皇帝，未料乾隆看完《字貫》後龍顏大怒，因為他發現書中竟列出了清朝皇帝的名字。

喻大華補充，在古代臣民不能書寫皇帝的名字，否則就會被追究責任，但王錫侯在書中列出清朝皇帝的名字，主要是在教學避諱的方法和原則，避免考生在考試的時候犯下大錯，並不是故意的，但乾隆仍將此案定為「大逆」，王錫侯被判凌遲處死，家屬共21人連坐，7人遭執行死刑，其餘分發給功臣家為奴，家產則查抄入宮。