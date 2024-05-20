美國近日發生一起恐怖殺人事件，一名32歲亞裔女子因為不滿又懷孕了，且男友一直質疑腹中胎兒的生父，在發生爭執的過程中，一氣之下拿刀刺傷男友腿部，並割下對方的生殖器，丟棄在浴室的垃圾桶內，待警方到場時，男子全裸倒在滿是鮮血的床上已經死亡，女子隨即遭到逮捕。

綜合外媒報導，科羅拉多州大章克申（Grand Junction）警局在5月14日晚間8點50分左右，接到一名男子昏迷的報案電話，立即派人前往現場，發現房間的床上滿是血跡，還有一名全身赤裸的男子，身上有明顯的刀傷，且生殖器被割下，男子被當場宣布死亡，隨後警方在浴室的垃圾桶找到被割下的生殖器。

經過調查，警方鎖定並逮捕32歲的女嫌疑犯Shenting Guo，女子透露和受害男子為戀愛關係，因為不滿又懷孕了，且男子還質疑胎兒的生父，兩人爭執的過程中，她一氣之下持刀攻擊，刺傷了男子的腿部，並割下對方的生殖器，不過女子也強調，自己沒有想要殺死男子的意圖，只是因為太生氣了。

女子稱在持刀攻擊之後，男子並未立即死亡，於是她離開房間到附近的市場，購買酒精、抗生素等醫療用品，不久後男子告訴她覺得寒冷，認為自己可能會死，但女子在這段期間都沒有報警，只提供止痛藥和水，等到男子昏迷後才打電話報案。

事後女子被指控犯下二級謀殺罪和家庭暴力罪，目前被關押在梅薩郡拘留所，預計將在5月22日出庭審判。