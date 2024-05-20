國外一名女獸醫在上班第一天就經歷離奇遭遇，一隻小狗因為腸胃道被異物阻塞，需要進行緊急手術，未料竟從牠的體內取出一條丁字褲，女飼主得知後崩潰不已，原來這條丁字褲不是她的，而是「小三」的，意外揭開了丈夫外遇的真相。

根據《鏡報》報導，國外一名26歲女獸醫在論壇《Reddit》發文，透露他上班第一天遇到一隻病情嚴重的小狗，照了X光發現牠體內有東西阻塞，於是立刻替小狗進行手術，未料竟取出一條丁字褲，他們先將丁字褲放在一旁，等到女飼主出現後，再告訴她這個發現，未料女飼主聽完後驚訝不已，崩潰大吼「丁字褲？我沒有丁字褲！我從來不穿丁字褲！」這才揭露丁字褲的主人其實是丈夫的小三。

女獸醫也沒預料到這個情況，雖然獸醫診所的人都拿這條丁字褲開玩笑，但她十分同情這名女飼主的遭遇，「她真的很傷心且內心充滿憤怒，她試著不要哭，但總是忍不住落淚。」女獸醫也希望這名女飼主可以盡快和丈夫離婚，並走出這個傷害，過上更好的生活。

文章曝光後立刻掀起熱議，網友們紛紛留言，「她差點因此失去了小狗啊！如果是我肯定會很生氣」、「那個男的必須親自來支付小狗的治療費用」、「真是糟糕的一天，先是心愛的小狗生重病，後來又發現丈夫外遇，祝她和小狗未來都能健康快樂」；另外也有人關心小狗的後續狀況，女獸醫表示，小狗在手術後恢復良好，只需要吃藥一段時間即可。