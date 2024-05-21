祕魯近日發生一起恐怖意外，一名工人在搬運甘蔗時，意外跌入運行中的粉碎機，上半身瞬間遭到絞碎，機器口噴出大量血肉，一旁的同事見狀都驚嚇不已，雖然急忙上前救援、關閉機器，但仍為時已晚，該名工人當場死亡。

根據當地媒體報導，這起事件發生在祕魯西北部拉利伯塔德大區阿斯科佩省城市派漢（Paiján）的一處馬廄，54歲的工人胡安（Juan de las Rosas Torres Chávez）當時正和2名同事一起搬運甘蔗，並把甘蔗放入粉碎機絞碎。監視器畫面顯示，胡安突然重心不穩，摔進了粉碎機內，同事見狀嚇壞了，其中一人試圖將他拉出來，並關閉機器，但為時已晚，胡安的上半身早已遭機器絞碎，一旁的出口還噴出大量血肉。

胡安的家人得知意外死訊都悲痛不已，妻子強烈指控馬廄沒有提供員工安全保護措施，才會導致這起悲劇發生，她還提到，胡安是家中唯一的經濟來源，如今她還有8名孩子要養，卻沒有錢可以生活，因此要求馬廄賠償，「我希望他們為孩子們提供經費，因為我們沒有其他地方可以賺錢，我很窮，有時會去田裡工作，但每天只能賺26新索爾（約新台幣224元）。」

報導指出，胡安的親屬決定將他安葬在家中，並和馬廄負責人溝通後，對方同意幫忙支付喪葬費用，協助胡安一家人度過這次的難關。