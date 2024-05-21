大陸海南一處海邊日前發現一具大型的不明動物屍體，具當地居民透露，該生物光骨架就有2公尺長，當局接獲通報後立刻派員前往勘查，專家指出，這具屍體已經嚴重腐爛，不具備研究價值，雖然初步判定為魚類殘骸，但難以確定是什麼品種，目前已經將屍體進行無害化處理。

根據《山西晚報》報導，海南省文昌市白石村的居民在5月17日晚間於海邊發現一具大型動物屍體，「味道很臭，骨架大約有2公尺長。」居民推測，這具屍體很可能是前幾天被海浪給沖上岸的。

文昌市農業農村局漁政事務服務中心的接線人員表示，相關單位在18日接獲通報，立刻派工作人員前往現場查看狀況，發現海邊確實有一具不明動物的屍體，且已經嚴重腐爛，只剩下骨架和一點點皮膚，隨後將狀況回報給上級，專家直言這具屍體腐爛嚴重，已經沒有研究價值，於是工作人員在現場找了個地方，對屍體進行無害化處理。

接線人員提到，當地部分漁民認為，這具動物屍體的主人很可能是貓鯊，但這個說法並未得到官方證實；當地相關部門接受媒體採訪時則透露，初步判斷是魚類的殘骸，但因為屍體腐爛加上風乾多日，已經無法判斷到底是什麼品種。