美國一名男子在16歲時因為iPhone被偷，和2名朋友計畫報仇，透過「尋找我的iPhone」功能搜尋到錯誤的地址，放火燒死了無辜的一家5口；如今4年過去，男子和檢察官於近日達成認罪協議，將被判處60年有期徒刑。

綜合外媒報導，科羅拉多州丹佛的男子凱文（Kevin Bui）在2020年8月5日晚間，和當年16歲的西摩（Gavin Seymour）、14歲的希伯特（Dillon Siebert）在一處民宅旁潑灑汽油後點火，引發一場嚴重火災，當時屋內有8人正在睡覺，其中3人跳窗順利逃生，其餘5人則不幸喪命，死者包含29歲屋主迪亞爾（Djibril Diol）、他的23歲妻子阿賈（Adja）、1歲大的女兒卡蒂賈（Khadija），以及25歲親戚哈桑（Hassan）和她6個月大的女兒哈瓦（Hawa Beye）。

在接受執法部門質詢時，凱文坦承了犯下的罪行，並透露縱火燒屋的原因，他表示自己的iPhone被偷了，為了報復小偷，他和朋友透過「尋找我的iPhone」功能追蹤到迪亞爾的家，然而這一家人和他的iPhone偷竊案毫無關係，凱文和朋友先在服裝店內購買了面具，當晚便前往民宅縱火。

警方在調查凶手時一度陷入苦戰，最後要求Google提供火災發生前2周搜尋過失火民宅住址的用戶名單，隨即鎖定了凱文與他的朋友們，檢察官透露，3人曾試圖掩蓋犯案蹤跡，並在網路上搜尋有關火災和謀殺案判刑的相關資料。

最終3人在2021年1月被捕，希伯特在2023年2月認罪，被判處10年有期徒刑；西摩在今年3月承認犯下二級謀殺罪，被判處40年有期徒刑；而凱文則在近日和檢察官達成認罪協議，以60年有期徒刑換取檢方撤銷60多項罪名指控，將在7月2日接受正式判決。