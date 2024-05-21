澳洲一名64歲婦人和其他人一起晨泳時，發現有鯊魚逼近，眾人急忙游回岸上，卻發現婦人神祕失蹤，隔天她的泳鏡、泳帽隨著遺體一起被海浪沖上岸，才證實她因為受鯊魚攻擊而死亡，但離奇的是，事發時沒有人聽到尖叫聲或任何騷動，婦人的丈夫推測，因為鯊魚的體型太大，足以一口將她吞噬。

根據《鏡報》報導，這起事件發生在2014年的澳洲，近日被國外媒體提起，再度引發討論。事發當天，63歲的克莉斯汀（Christine）和一群游泳運動員一起進行例行性的晨泳，游泳過程中眾人看見鯊魚鰭冒出水面，於是加快前進速度，直到游上岸才終於鬆一口氣，然而不久後，一群人卻發現克莉斯汀不見了。

直到隔天克莉斯汀的泳鏡、泳帽和遺體被海浪沖上岸，才知道她在游泳過程中遭一條13英尺（約3.9公尺）長的鯊魚攻擊而亡，但讓同行者感到驚訝的是，在克莉斯汀被攻擊的過程中，所有人都沒有聽到任何動靜或尖叫聲。

克莉斯汀的丈夫羅伯（Rob）表示，他確信克莉斯汀的死亡過程很迅速，甚至不知道自己遭受鯊魚襲擊，「鯊魚的體型這麼大，幾乎完全吞噬了她，她很大可能到臨死前都還不知道發生了什麼。」他也透露，克莉斯汀已經有14年游泳經驗，知道在海裡游泳的風險，認為妻子不會責怪鯊魚奪走了她的生命。