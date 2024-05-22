龍椅是代表皇權的重要象徵，除了皇帝以外無人可坐，然而東晉第一位皇帝司馬睿在登基典禮上，卻邀請大臣王導一起坐上龍椅，大陸歷史教授閻步克指出，雖然看似詭異，但這其實是司馬睿表達感謝的舉動，因為當時他的聲望不高，在王導和他的兄弟協助之下，才逐漸受到擁戴。

大陸北京大學歷史學系教授閻步克指出，五胡亂華造成西晉瓦解，晉元帝司馬睿在鎮守的江東開創了一個流亡政權，但司馬睿並非晉武帝司馬炎的直系血親，因此聲望有限，他和一群從北方南來的士大夫共同經營政權，勢必要給予他們一些政治優待，進而給了士族門閥充分發展的動力。

司馬睿登基稱帝時發生了一件趣事，他竟拉著大臣王導同坐龍椅，儘管王導再三推辭，司馬睿仍堅持要和他一起坐，最後王導回應「若是太陽來到人間，和我們處於同等地位，蒼生就不能夠仰臉看它了。」司馬睿才終於作罷。

司馬睿為何會有這麼詭異的舉動？根據史料記載，司馬睿初鎮江東，沒有太大的威望，在王導和他的兄弟王敦的協助下，才逐漸建立起聲望，受到江東人擁戴，因此當時有一句話稱「王與馬，共天下」，指的就是王氏門閥和司馬氏共同分享這個天下。

王敦掌兵、王導主政，兩人構成了江東政權的政治支柱與軍事支柱，司馬睿心裡也明白，自己能夠稱帝，完全是王氏兄弟的功勞，所以不能不對王氏門閥示好，而登基時的「共坐龍椅」，就是司馬睿表達感恩與謙卑的一種方式。