一代梟雄曹操坐擁北方千里土地，手握百萬強軍，挾天子以令諸侯，為曹魏奠定了堅實的基礎。不過曹操惜才如命，為何要狠殺有「三國第一猛將」之稱的呂布，甚至先將其勒死後再砍頭示眾？其實背後大有深意，除了顧及禮制之外，更重要的是要立軍威，達到警世作用。

根據陸網報導，《三國志》記載，曹操、劉備水淹下邳（ㄆㄟˊ）後生擒呂布，「縊殺之，然後梟首」。許多人納悶，既然曹操要處死呂布，為何不直接斬首就好，還要多此一舉地先將其勒斃，其實背後有兩大主因。

首先跟當時禮制有關，畢竟呂布被朝廷封為溫侯，是縣侯，也是除去王爵後的第一等爵位，因此為了顧及體面和尊嚴，曹操才會選擇將其縊殺（勒頸致死）。

至於為何又要「梟首」，也就是除了砍頭之外，還要懸掛頭顱示眾，曹操目的就是為了起到震懾作用，並壯大自己的軍威，讓世人知道，就算是戰功顯赫的呂布，一旦抗拒朝廷也難逃一死，藉此威嚇天下諸侯。