泰國一對夫婦誠心祈求神明眷顧後，果真幸運贏得價值高達3000萬泰銖（約新台幣2636萬）的頭獎，沒想到兩人卻因為錯過彩券商的一通電話，導致巨額獎金全數泡湯。

綜合外媒報導，這起事件發生在泰國烏泰他尼府，37歲的納雷拉（Nareerat Phanphamorn）和她的丈夫凱亞特（Kiat Liamsuwan）去年9月前往寺廟求財，籤筒連續2次給出同一個數字，隨後凱亞特便以貨到付款的方式，在網路上購買5張彩券，卻遲遲沒有收到線上彩券商寄來的紙本票據。直到開獎後，夫妻倆將下注的號碼與中獎號碼進行比對，赫然發現中了3000萬泰銖的頭獎，不過卻因為沒有紙本票據而無法兌獎。

對此，線上彩券商聲稱，準備寄出紙本票據時，曾打電話給凱亞特，但對方沒有接聽，導致紙本票據未能送達，並強調彩券行規定，未收到紙本票據的顧客必須在開獎日當天下午4點前與商家聯絡，但夫妻倆錯過時間且尚未付款，原則上不得擁有彩券。

但凱亞特事後檢視未接來電記錄，發現根本沒有來自線上彩券商的來電，懷疑對方故意私藏中獎的彩券。對此，泰國律師尼迪孔（Nithikorn Kaewto）表示，即便夫妻倆尚未付款，但購買的行為已符合銷售和付款條約，因此認為彩券應屬於事主。如今兩人已報案，並附上對話記錄，向商家追討法律責任。