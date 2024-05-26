日本一對夫妻省吃儉用8年，終於買下夢想中的郊區別墅，沒想到入住後因為通勤時間大增、社區交流頻繁等接二連三的問題，壓得喘不過氣，最後不得已將房子賣掉，搬回原本租的公寓，更坦言生活壓力頓時輕鬆不少。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，35歲佐藤宏樹（化名）與33歲妻子由梨（化名）在東京某公寓大樓過著租屋生活，因為嚮往著能在有庭院的別墅養育子女，婚後便以此為目標省吃儉用、努力存錢，假日也大多待在家看電影或是到公園散步，終於在8年後買下夢想中的郊區別墅。

原以為能就此展開全新生活，夫妻倆卻接二連三遇到殘酷的現實問題，包括大幅增加的通勤時間讓兩人每天都拖著疲憊的身軀返家，郊區生活的不便也讓他們很不習慣。再者別墅的管理和維護也要住戶自行負責，由梨無奈表示，「我假日根本閒不下來，一直忙著除草！」而根據住宅金融相關機構的數據顯示，日本別墅每年的修繕費用平均為30萬日元（約新台幣6.1萬元）。

更傷腦筋的是鄰居間頻繁的交流互動，讓由梨大喊吃不消，直言因為雙薪家庭的關係，工作之餘又要打理家裡，根本挪不出空閒時間赴約，以至於和周遭住戶的關係變得尷尬，就連陪伴孩子的時間也大幅縮減。

最後夫妻倆意識到無法再忍受這樣的生活，毅然決然賣掉別墅，搬回到市中心的公寓。兩人坦言，這個決定讓他們如釋重負，肩膀上的壓力也減輕不少。