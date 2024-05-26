繼「婚紗照銷毀師」之後，大陸近期又出現新興職業「相親分析師」，在網路上受到不少年輕人追蹤訂閱，例如抖音某網紅短短3天就漲粉30萬，專門破解媒婆的相親話術，教戰手則曝光後掀起熱議。

綜合陸媒報導，大陸不婚族比例越來越高，促使相親分析師職業爆紅，更有人將其稱為「媒婆剋星」，專門破解媒婆刻意美化過的相親條件。例如有位分析師在網路上分享教戰守則，「176的身高，那他實際身高按照公式『過5減4』應該是172，如果說了身高沒說體重，那應該挺胖的」、「說家裡有房，那房子大概不是自己的」。

這些相親分析師打著「撕下偽裝」、「打破濾鏡」的正義旗號，憑著一句「不要看（媒婆）說了什麼，要看沒說什麼」，戳中不少未婚男女的痛點。不過業內人士認為，相親分析師並沒有脫離「情感網紅」的範疇，只是換一個方式變現。

由於教戰守則太真實，不少大陸網友直呼「大學就該開一門這樣的課」、「我覺得蠻好的，篩除男性的同時，也篩除了婚姻意願不堅定的女性」、「相親之前有人替你把關，一定程度上也可以提高效率，節省時間」。