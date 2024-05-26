美國一間企業近日祭出高額獎金，徵集全球民眾的糞便，每份樣本將提供500美元（約新台幣1.6萬元）獎金，如果捐贈者每天正常排便，全年可以獲得18萬美元（約新台幣580萬元）的報酬。

綜合外媒報導，人體腸道微生物群由數以萬計不同種類的細菌和古菌組成，同一種微生物的不同菌株具有不同的基因，可能影響人類健康和易罹患的疾病。雖然研究人員了解飲食等因素對微生物菌相的影響，但對於不同個體在腸道內，為何擁有同類微生物的不同菌株的訊息仍不多。

美國一間名為「Human Microbes」的公司指出，過去幾十年來，慢性疾病和健康狀況不佳的盛行率急遽增加，多數人面臨身體不適的問題。研究人員認為，利用來自健康個體處理過的大便樣本，注入到患者體內，可以治療嚴重的心理疾病和各種腸道疾病。

因此為了找出糞便中含有對研究有價值的細菌，該公司祭出高額獎金，向全球民眾徵集糞便，一旦捐贈者被選定，每次可獲得500美元（約新台幣1.6萬元），1年甚至可以拿到18萬美元（約580萬新台幣），捐贈者必須使用乾冰運送貨物。

不過消息一出，美國食品藥物管理局（FDA）3月警告該公司，稱其銷售糞便微生物移植（Faecal microbiota transplants，FMTs）的行為，違反法規，需要獲得生物製劑許可申請（BLA）或研究性新藥（IND）申請，才能進行研究，否則恐因捐贈者篩檢不充分，引發重大安全問題。