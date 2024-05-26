法國的政治與軍事領袖拿破崙於1821年5月過世，據傳說指出，他的陰莖在驗屍時遭人切下，並經過收藏、拍賣，流傳於民間，如今所有者是一名住在美國紐澤西州的女子，但她十分低調，不願接受訪問；紐約一名作家則透露，他曾有幸見過拿破崙的陰莖，因為經過200年的風乾，陰莖早已縮水成如兒童手指般的大小。

Napoleon’s one-and-a-half inch long penis last known to be in the possession of NJ urologist’s daughter https://t.co/cOwO7lH42N pic.twitter.com/ysx4OmGvaI — New York Post (@nypost) May 25, 2024

根據《紐約郵報》報導，拿破崙雖然已過世203年，他的陰莖卻仍流傳於民間，目前的所有者為居住在美國紐澤西州的75歲女子伊萬（Evan Lattimer），她的父親是一名著名的泌尿科醫生，在1977年巴黎拍賣會上，打敗了眾多競爭對手，以3000美元（約新台幣9.6萬）的價格買下拿破崙的陰莖，過世後再傳承給女兒伊萬。

伊萬過去受訪表示，父親買下拿破崙的陰莖後，從未向任何人展示或透露，只是將它祕密地藏在桌子底下，然而如今的伊萬十分低調，不願透露過多有關這件特殊收藏品的事情。

根據《華盛頓郵報》考證，拿破崙的陰莖最早由替他進行臨終儀式的安格斯神父（Abbé Anges Paul Vignali）收藏，並在家族間傳承；1924年被美國稀有書籍經銷商羅森巴赫（A.S.W. Rosenbach）買下，並在1927年於曼哈頓的法國藝術博物館（Museum of French Art）展出，最終由伊萬的父親在1977年的巴黎拍賣會上買下。

紐約作家托尼（Tony Perrottet）曾在2008年出版著作《拿破崙的隱私：揭開2500年的歷史（Napoleon’s Privates: 2,500 Years of History Unzipped）》，他透露自己曾在10年前有幸見過拿破崙陰莖的真面目，當時它被裝在一個快遞箱內，由於經過200年的風乾，這件遺物的尺寸如同兒童的手指大小，且比牛肉乾還要乾癟。