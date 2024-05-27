國外一名新娘在婚禮當天收到老闆的訊息，沒想到才剛獻上祝福，緊接著卻話鋒一轉，宣告她已經被開除，讓她的心情瞬間從天堂掉到地獄，當場崩潰不已。

綜合外媒報導，新娘阿曼達（Amanda）在YouTube節目「阿斯金斯秀」（The Ben Askins Show）的CALL-IN單元中，分享婚禮當天的悲慘遭遇，「婚禮結束半小時後，我在通訊軟體上收到老闆的訊息，告知我被開除了…」阿曼達強調，老闆很清楚當天是她的婚禮，卻傳來毀滅性的訊息。

根據截圖，老闆先獻上一段祝福，「希望妳的婚禮順利進行，並且度過愉快的美好時光」，接著卻話鋒一轉，「我只是想讓妳知道，很遺憾地，公司決定要解雇妳…我很抱歉事情沒有成功，祝福妳未來一切順利。」

阿曼達透露，剛開始看見老闆的訊息時，只匆匆瞥過開頭的祝賀文字，因此沒有意識到不對勁，直到婚禮結束後才驚覺自己被踢出公司群組，內心頓時警鈴大作，才仔細看了一遍老闆的訊息，看完後忍不住倒抽一口氣。

阿曼達指出，被開除的原因是「績效問題」，但因為試用期還沒結束，公司不需要提供詳細說明就可以叫她走人，儘管她曾多次試圖釐清，但都被公司冷處理。節目主持人阿斯金斯對此大感震驚，直言這是他聽過最糟糕的事情之一。